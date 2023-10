Lamborghini: entriamo nel mondo del programma Ad Personam

L’unione di due mondi

L’ampliamento dello studio Ad Personam di Lamborghini porta avanti il concetto di combinazione tra mondo fisico e digitale, che rende possibile le infinite opportunità offerte dal programma di personalizzazione. Lo Studio, inaugurato nel 2016, ha raddoppiato lo spazio dedicato al programma, passando da una superficie di 90 mq ai nuovi 180 mq, a dimostrazione di quanto l’attenzione verso il cliente e le sue necessità siano una priorità. La recente ristrutturazione rappresenta per lo Studio una vera e propria evoluzione, perché Lamborghini ha creato un ambiente ancora più sofisticato, in un contesto esclusivo ma allo stesso tempo intimo e all’insegna del lusso, mettendo in risalto un incremento non solo di spazi ma anche di qualità dell’esperienza offerta, anche per supportare il numero crescente di prenotazioni provenienti da tutto il mondo. Secondo Federico Foschini, Chief Sales & Marketing Officer: “il programma Ad Personam è un progetto sul quale abbiamo lavorato duramente ma che abbiamo voluto con grande convinzione. È la dimostrazione dell’attenzione ai particolari e alle esigenze che i clienti ci hanno sempre riconosciuto e che apprezzano in Lamborghini. Con lo Studio Ad Personam offriamo un’esperienza esclusiva e irripetibile che è rappresentata dalla possibilità di personalizzare la propria vettura in ogni dettaglio rendendola unica”.