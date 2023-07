Incidente sull'A8, tir invade la carreggiata opposta e investe auto: chilometri di coda

Un tir ha sfondato la barriera jersey ed ha invaso la carreggiata opposta investendo almeno due auto. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una, in condizioni gravissime, lotta per la vita.

L'incidente Dei feriti, il più grave è l’uomo alla guida dell’auto colpita dal mezzo pesante. Si tratterebbe di un 37enne finito in codice rosso al Niguarda per un trauma toracico. Nell'impatto, l'autista del tir è caduto dal finestrino laterale della cabina di guida, riportando un trauma alla schiena e ustioni di 1° e 2° alle gambe provocate dal contatto diretto con la benzina fuoriuscita dal mezzo pesante. L'uomo, di 45 anni, è stato portato in codice giallo al Sant'Anna di Como. In codice giallo all'ospedale di Legnano anche la conducente dell'altra vettura, una 57enne, che ha riportato un trauma toracico. I feriti sono stati soccorsi da ambulanze e automediche coordinate da Areu metropolitana che ha inviato sul posto anche un elicottero sanitario. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Sono ancora in corso i rilievi della polizia stradale. Secondo i primi accertamenti a causare lo schianto sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico del camion, che avrebbe fatto perdere all'autista il controllo del mezzo. Il mezzo pesante avrebbe effettuato un salto di carreggiata investendo direttamente un’auto e in seguito la barriera in cemento. L'uomo, sottoposto ai primi controlli, non è risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti.