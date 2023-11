Ladispoli, una delle artiste del circo da cui è fuggito il leone: "Sta bene"

"Vi aspettiamo per vedere il nostro bellissimo spettacolo dove ci sarà anche il nostro famoso leone, che ormai è diventato una star del web", ha aggiunto la circense.

Il caso - Dopo la fuga, il leone si era aggirato a lungo per alcune strade della cittadina, ed era stato ripreso da tante persone che hanno girato filmini da casa o dalle auto. "Evitate gli spostamenti", aveva avvertito il sindaco Alessandro Grando sui social, consigliando ai cittadini di restare a casa. Per la sua cattura è stato istituito un centro logistico di comando e sono state mobilitate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Era stato anche previsto l'intervento di veterinari con pallottole anestetiche per poterlo addormentare e facilitarne il recupero. Il buio non ha facilitato le ricerche e i vigili del fuoco hanno contribuito a garantire la visibilità con i proiettori. Un elicottero della polizia di Stato ha sorvolato la zona e, in una prima fase, con il visore a infrarossi, è riuscito a individuare il felino in un campo coltivato. Per facilitare le ricerche è stato chiuso anche un tratto della via Aurelia dal km 38 al km 42. Il leone è stato poi catturato, addormentato e messo in sicurezza.

Indagini per accertare se la gabbia era aperta - Le forze dell'ordine dovranno verificare se la gabbia dove era richiuso il leone sia stata dolosamente aperta da qualcuno. Su quanto avvenuto la Procura di Civitavecchia potrebbe avviare un vero e proprio fascicolo d'indagine dopo l'invio delle informative da parte di polizia e carabinieri.