Le telecamere di "Stasera Italia" sono andate in via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano, per incontrare in un campo rom irregolare la donna che avrebbe minacciato il vicepremeir Matteo Salvini, augurandogli un proiettile in testa.



"Io sono la 'Zingaraccia' e rubavo tutto quello che mi capitava - ha confermato la donna ai microfoni della trasmissione di Rete 4, mostrando poi la casa in cui abita (costruita su terreni non edificabili e per i quali non è stato concesso alcun permesso) - Ora sono agli arresti domiciliari e ho combattuto per tutta la vita affinché i miei figli non facciano la mia stessa vita".



E confermando le minacce al ministro dell'Interno prosegue: "Io mi sento minacciata, penso che lui ce l'abbia proprio con gli zingari, con il nostro popolo". Ad alimentare le polemiche la risposta dello stesso Salvini, che aveva commentato: "Stai buona, zingaraccia, stai buona che tra poco arriva la ruspa".