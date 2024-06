La Spezia, uccise in hotel la compagna che voleva morire (con lui): patteggia 3 anni

Tre anni e sei mesi per aver ucciso la convivente "consenziente". Perché Alfredo Zenucchi e Rossella Cominotti volevano morire assieme. E lui ha ucciso lei, poi non è riuscito a farla finita. E, una volta arrestato, è stato processato. Una storia mai dimenticata nel paesino di Mattarana (La Spezia) dove Rossella e Alfredo avevano concluso un viaggio di disperazione. Oberati dai debiti, dopo l'acquisto non sufficientemente verificato che si era rivelato fallimentare di un'edicola a Bonemerse, in provincia di Cremona, avevano deciso di spendere gli ultimi soldi per trovare un posto dove farla finita. Insieme. E avevano scelto un piccolo albergo della Riviera di Levante.