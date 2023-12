Omicidio La Spezia, trovata una lettera con gli intenti suicidi della coppia

Un giorno e mezzo in stanza con il cadavere

Alfredo Zenucchi ha confessato l'omicidio della moglie poche ore dopo essere stato fermato dai carabinieri e avrebbe spiegato di aver ucciso la donna mercoledì 6 dicembre. Il corpo della vittima sarebbe dunque rimasto nella stanza dell'hotel un giorno e mezzo prima del ritrovamento: lo stesso Zenucchi sarebbe rimasto in albergo col corpo senza vita della moglie per tutte quelle ore prima di allontanarsi in auto. La breve fuga dell'uomo era iniziata nelle prime ore dell'8 dicembre, dopo aver consumato la colazione nella stessa struttura.