La Spezia, coppia gay insultata e picchiata per un bacio 

E' bastato un bacio a scatenare un'aggressione omofoba alla stazione di Vernazza (La Spezia). Una coppia gay di Bologna è stata prima insultata e poi picchiata da quattro coetanei. Gli aggressori, dopo aver colpito, sono fuggiti a bordo del treno delle 16 in direzione La Spezia. Le forze dell'ordine hanno provato senza successo a identificare i quattro trattenendo il convoglio fermo in stazione per circa 30 minuti. Indagini in corso.