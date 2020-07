Un commento sui gay fa infuriare la Maionchi con il marito: "Cosa dici? Ti tolgo i social!"

Battibecco social tra Mara Maionchi e suo marito Alberto Salerno . A scatenare l'ira di Mara, che come sempre non le manda a dire, è stato un commento di Salerno su Facebook su una presunta lobby gay in Rai. "Ma cosa c...zo dici, ti tolgo i social!" ha tuonato la Maionchi. Post (di lui) cancellato e baruffa finita. Almeno a livello virtuale...

LEGGI ANCHE: Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa: "Ha una voce straordinaria"

D'altro canto, in 44 anni di rapporto, tra la Maionchi e Salerno (autore musicale che ha firmato alcuni tra i più grandi successi della musica italiana) i battibecchi non sono mai mancati. Con due caratteri forti così è quasi inevitabile. Questa volta è accaduto in pubblico complice un post che ha scatenato un piccolo putiferio. "Com'è che su Raiuno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?" si è chiesto Salerno. Rincarando poi dopo i primi commenti con un altro commento: "E poi dicono che la lobby gay non esiste. A me pare più una bella congrega".



Nel post è intervenuta anche una perplessa Rossana Casale ("Che strano post") alla quale Salerno ha ribattuto con un "perché strano? Basta che guardi Raiuno". Insomma, un terreno a dir poco scivoloso sul quale è intervenuta la Maionchi, tramite Twitter, a gamba tesa: "Ma cosa cazzo dici, ti tolgo ti tolgo i social" è stato il suo contributo a dir poco risolutivo. Post incriminato cancellato e commento finale di Salerno: "Gay: argomento eliminato. Se tutto va bene mi restano: l’ippica e lo yoga",

POTREBBE INTERESSARTI: