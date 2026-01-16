La Spezia, 18enne accoltellato a scuola: gravissimo

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo venerdì mattina, dopo le 11, all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito a un fianco da un altro studente. Il 18enne è apparso da subito in condizioni gravissime per aver perso molto sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Lo studente, di origine straniera ma con cittadinanza italiana, è in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Gli agenti di Polizia, giunti sul posto, stanno conducendo le prime indagini. Il presunto responsabile, minorenne, è stato accompagnato in questura per essere interrogato.