La soldatessa Giulia fa di nuovo causa all'aeronatica militare

31 giorni di consegna, 4 rimproveri e 3 richiami formali in soli otto mesi. Che sommati ai 60 dell’intero anno precedente costituiscono un record nella storia dell’aeronautica italiana. Tutti con le più disparate motivazioni: "Usava il cellulare in luoghi non consentiti", "Divisa in disordine", "Postura scomposta a mensa", "In piedi dopo il silenzio", "Cubo della divisa non effettuato", "Arrivava in adunata serale mostrandosi aggressiva e irrispettosa con i colleghi accusandoli di averla fatta arrivare in ritardo". I suoi commilitoni, tutti insieme, hanno subito meno richiami.

"Insofferenza alla disciplina, all’obbedienza, alla subordinazione, al rigore, alla puntualità e allo spirito di sacrificio necessari per intraprendere una carriera militare" avfrebbero affermato i superiori, incaricati di indagare sul caso all’interno dell’Accademia nell’ambito di un’inchiesta disposta dalla stessa Aeronautica militare. Ma il campanello di allarme è suonato comunque, e ora sarà la Magistratura militare (e quella ordinaria) a dire se c'è stato un vero e proprio atteggiamento persecutorio.