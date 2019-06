La Sea Watch entra nel porto di Lampedusa, arrestata la capitana Carola Rackete: iniziato lo sbarco dei 40 migranti

"Per coloro che sono concorsi nel reato la pena è ridotta da un terzo alla metà", recita ancora il codice di navigazione. In precedenza Rackete era stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra. Nella giornata di venerdì il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva accusato il governo olandese di tenere un comportamento "disgustoso".



La motovedetta della Gdf rischia di andare contro la banchina - Prima di attraccare, una motovedetta della guardia di finanza ha tentato più volte di impedire l'ormeggio fino a quando si è dovuta sfilare per non rimanere incastrata fra la Sea Watch 3 e la banchina.



L'Ong: "Non avevamo scelta" - "Non avevamo scelta. Alla comandante non è stata data alcuna soluzione di fronte a uno stato di necessità dichiarato trentasei ore fa e quindi era sua responsabilità portare queste persone in salvo", ha affermato la portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi. "La violazione - ha aggiunto - è stata non del comandante, ma delle autorità che non hanno assistito la nave per sedici giorni".



Applausi e urla sul molo - Sul molo di Lampedusa si è consumato uno "scontro" tra opposte fazioni. Da una parte i sostenitori dell'Ong che hanno applaudito la scelta della comandante, dall'altra un gruppo di residenti, tra cui l'ex vicesindaco Angela Maraventano, che ha urlato e inveito contro i volontari dell'organizzazione. "E' una vergogna - ha urlato Maraventano - qui non si può venire a fare quello che si vuole, non venite nelle nostra isola se no succede il finimondo. Fate scendere i profughi e arrestateli tutti". All'ex vicesindaco ha risposto l'ex sindaco Giusi Nicolini: "Che vuoi tu, chi sei tu per decidere chi deve venire e chi no?".