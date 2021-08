La politica va in vacanza tra mare e montagna

La prima Repubblica sceglieva la sobrietà: Enrico Berlinguer trascorreva le vacanze nell’amata Sardegna, Aldo Moro sul litorale laziale, mentre Giulio Andreotti preferiva le Alpi. Ma dove stanno trascorrendo la pausa estiva i politici della Terza Repubblica?

A causa del Covid in molti hanno scelto mete italiane. Il ministro Luigi Di Maio ha optato per le isole Tremiti in compagnia della fidanzata, Ponza è la meta di Maria Elena Boschi, mentre Matteo Renzi e famiglia ha visitato Ischia e Capri a bordo di uno yacht.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi cercherà un po' di relax in Umbria, dove va da 15 anni. Silvio Berlusconi ha scelto la Sardegna. Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la tradizionale puntatina a Milano Marittima, si rilassa sulla costa livornese.

La Toscana è stata scelta anche da Giorgia Meloni, che trascorrerà qualche giorno in Versilia. Per Giuseppe Conte, anche quest'estate, non può mancare un tuffo nel mare della natia Puglia.