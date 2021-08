Positiva per quasi tre mesi un anno fa, ora la modella lotta ancora con il Covid: "Niente vaccino, sono stata ingenua"

Nella prima ondata della pandemia restò positiva per 80 giorni, ora Bianca Dobroiu, giovane modella 24enne di origine rumena ma che vive e lavora a Bologna, è di nuovo positiva al Covid. "Mi sento in colpa, sono stata ingenua a non vaccinarmi in queste settimane", racconta a "Morning News".

"Speravo di prenderlo in maniera asintomatica - racconta la modella - ma invece ho avuto tutti i sintomi, anche se sembrano passare più in fretta. Non avevo ancora fatto il vaccino, ma due mesi fa avevo fatto il sierologico e avevo ancora molti anticorpi, pensavo di poter stare tranquilla e invece credo di averlo contratto dopo esser stata al mare".