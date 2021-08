Green pass e scuola, Renzi: "Giusto l'obbligo vaccinale per i docenti"

L'utilizzo del green pass, i controlli, le multe... "non è chiarissimo, ma e' una cosa nuova e vedo che c'e' buona volonta' di tutti. Spero che nelle prossime ore sia fatta chiarezza". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto telefonicamente a "Morning News" su canale 5. Renzi ha poi aggiunto: "Non possiamo trasformare i ristoratori in forze di polizia - ha spiegato - ma il Green pass è un grande strumento: chi si vaccina, ha diritto alla libertà".

Renzi, poi guarda ai numeri dei contagi: "Sono cresciuti, è vero, ma non sono numeri drammatici. Grazie al vaccino la variante Delta, che è più pericolosa, fa minimi danni". In merito alla scuola: "La didattica a distanza - ha sottolineato - non ha funzionato. Giusto l'obbligo della vaccinazione per i docenti e servono regole, perché se non siete vaccinati fate un danno a voi, all'economia e in piu' potete contagiare qualcuno".