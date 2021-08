I gestori dei locali al chiuso avranno l'obbligo di controllare il Green pass, ma non gli è dovuto l'accertamento della corrispondenza con l'identità del cliente, che spetterà alle forze dell'ordine, tranne in caso di "palese difformità o incongruenza" tra la persona e i dati riportati sul certificato verde. A far chiarezza è la circolare del Viminale, arrivata dopo le polemiche sul pass obbligatorio per l'ingresso in bar e ristoranti al chiuso.