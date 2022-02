La partecipazione di Djokovic agli Internazionali di Roma divide la politica

Il numero uno della classifica Atp di tennis ha da poco ribadito di non essersi vaccinato e di essere disposto a sacrificare molti tornei pur di non vaccinarsi. Tra questi ci sarà anche il Master 1000 di Roma? Secondo la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, Djokovic potrà venire in Italia e partecipare al torneo.

"Per quanto riguarda il tennis - ha detto Vezzali - è uno sport all'aperto e non di contatto e da noi non è previsto il Green pass rafforzato. Quindi, se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti, ma avrà la possibilità di giocare gli Internazionali di Roma". E neanche gli spogliatoi, che in base al comma 1, lettera d) dell'articolo 9-bis del decreto 52/2021 sono riservati a chi ha il Green pass rafforzato.

Un altro sottosegretario, però, quello alla Salute, Andrea Costa, ha risposto a distanza a Valentina Vezzali: "Le sue motivazioni non mi convincono, ci sono delle regole che vanno rispettate finché ci sono - ha detto in radio - Io credo che dei fronti, dei varchi, dare delle deroghe, si finisca per dare dei messaggi sbagliati. Credo che dobbiamo essere tutti uguali di fronte alle regole, alle norme, e chi ha un grande seguito, chi può darci una mano in questa opera a maggior ragione deve dare il buon esempio. Quindi sono contrario alla presenza di Djokovic agli Internazionali di Roma". Poco dopo è arrivata la controrisposta della sottosegretaria allo Sport: "Non si è mai parlato di concedere una deroga al tennista Nole Djokovic, ma si è solo ribadito quale sia l'attuale normativa".

In tutto questo però vale la pena prendere in considerazione due date. La prima è in realtà un periodo temporale, che va dal 2 al 15 maggio 2022 e corrisponde ai giorni in cui il Foro Italico ospiterà il Master 1000 di Roma. La seconda è il 16 dicembre, ovvero il giorno in cui Djokovic avrebbe effettuato un tampone poi risultato positivo. Secondo la normativa vigente, il Green pass rafforzato per i guariti dura sei mesi "dall'avvenuta guarigione" (come si legge al comma 4 dell'articolo 9 del decreto 52/2021). Ciò significa che, se non verrà previsto un obbligo vaccinale per gli atleti professionisti in Italia, il serbo potrà partecipare agli Internazionali con un Green pass rafforzato da guarigione.

Seconda considerazione: proprio in questi giorni si sta discutendo della cessazione dell'obbligo di Green pass per molte attività dopo la fine dello stato d'emergenza, previsto al momento per il 31 marzo. In attesa di decisioni definitive da parte del governo, non è ancora detto che a inizio maggio l'obbligo di Green pass rafforzato per spogliatoi e quant'altro sarà ancora in vigore.