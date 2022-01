Caso Djokovic, sportivi dovranno essere vaccinati per entrare in Francia

ansa

Tutti gli atleti sportivi che arrivano in Francia per una competizione dovranno essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Dopo il caso del numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic, espulso dall'Australia, il governo francese ha precisato che le regole del Super Green pass si applicheranno, oltre che a dilettanti e sportivi con base in Francia, anche agli stranieri che entrano nel Paese per gareggiare.