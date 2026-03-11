La madre della 28enne comasca morta a Tenerife: "Faremo una grande festa per dirle addio, la vestiremo come una regina"

Due "sono rimasti in Spagna", dove venerdì è avvenuto l'incidente fatale, "altri andranno anche in Cina", per dare a qualcun altro la possibilità di una nuova vita: quella che Cristina non ha potuto avere. A parlare a La provincia di Como è Angelica Luraschi, madre della 28enne, che per 34 anni è stata cuoca alla locale materna: "Mi aveva detto: "Qualsiasi cosa mi dovesse succedere, ho dato il consenso alla donazione degli organi. Non voglio essere sepolta in un cimitero, ma cremata e ognuno dei miei amici spargerà le mie ceneri". E così sarà".