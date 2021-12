La lavanderia le ha perso l'abito da sposa, appello su Fb: "Aiutatemi"

"Scrivo questo appello nella speranza che la solidarietà di chi lo condividerà mi aiuti", inizia così il post di Vanessa Bertolo, 32enne di Fontanafredda (Pordenone) che è sulle tracce del suo abito da sposa da ormai sei mesi. La lavanderia (di fiducia) gliel'ha smarrito e da giugno non riesce più a trovarlo. Prima la scusa di un "trattamento speciale" per il lavaggio, che ha fatto prendere tempo, poi l'ammissione: il vestito si è perso. E così la sfortunata sposa ha deciso di scrivere su Facebook nella speranza di recuperarlo.

"Non mi sarei mai immaginata di condividere sui social le foto di me - scrive - vestita col mio tanto desiderato abito da sposa, per chiedere aiuto ad ognuno di voi per ritrovarlo...sto male".

Vanessa si è sposata a giugno, tre giorni dopo le nozze lei e suo marito portano gli abiti nella lavanderia di fiducia. Due mesi dopo lui va a ritirare il suo completo e chiede dell'abito da sposa, ma gli dicono che era stato affidato a un'altra lavanderia specializzata e che il lavoro richiedeva più tempo perché le trapunte avevano la precedenza. Passano altri due mesi e alla fine viene fuori la verità: quell'abito non si trova.

"Ho portato pazienza - scrive ancora disperata - ma ad oggi ho ancora solo ipotesi, quindi ho deciso di fare questo appello per darmi l'opportunità di riportarlo a casa perché è a casa con me il suo posto". E poi conclude: "Ritrovarlo per me sarebbe una gioia immensa e la fine di un brutto sogno... grazie di cuore a chiunque vorrà aiutarmi".

Il suo post, fatto una settimana fa, è stato condiviso centinaia di volte e centinaia sono i commenti di solidarietà per la brutta disavventura della giovane sposina...ma dell'abito ancora nessuna traccia.