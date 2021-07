La "gaffe" della Sindaca di Roma Virginia Raggi, ma la rete non perdona

La gaffe durante l'evento - Ospite al Salone d'Onore del Coni per la presentazione del più importante torneo golfistico italiano, la prima cittadina romana era stata chiamata a illustrare le bellezze della sua città. L'evento dell'Open d'Italia si svolgerà, infatti, dal 2 al 5 settembre 2021 presso il "Marco Simone Golf & Country Club". Ma è stato proprio durante questa presentazione che la Raggi sarebbe inciampata in una gaffe, sostenendo come: "Anche dal green dell'Open si può ammirare, guardando bene, la cupola del Colosseo, uno scenario davvero eccezionale e straordinario. Un ruolo davvero importante per la nostra città".

Una certa somiglianza - Il country club si trova a 23 chilometri di distanza dalla città, per cui servirebbe una vista da lince per scorgere la bellezza del Colosseo. La sindaca Raggi potrebbe aver confuso il Colosseo con la Basilica di San Pietro. Poi ha continuato a discorrere sulle qualità architettoniche della città, senza tornare su ciò che aveva appena affermato.

Le reazioni in rete - Naturalmente i social media non perdonano ed è bastato poco per rilanciare sul web quanto accaduto in sala. Risultato? I meme sono diventati subito virali e condivisi in rete.