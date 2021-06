M5s, Conte: "Con Grillo diversità di vedute, non mi presto a una pura operazione di facciata"

Nel confronto con Beppe Grillo a ridosso del "lancio del nuovo corso" del M5s, sono emerse "diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali". Lo racconta Giuseppe Conte in conferenza stampa, spiegando che è emerso "un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. L'ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad una operazione di facciata , di puro restyling".

"Presenterò le mie osservazioni imprescindibili per il mio impegno nel M5s" "Ho avuto un fittissimo scambio di mail con Grillo, ho accolto un buon numero delle sue osservazioni. Le altre non possono accoglierle, perché alterano questo disegno e creano confusione di ruoli e di funzioni. Martedì mattina consegnerò i documenti frutto del mio lavoro dapprima a Grillo e poi a Crimi chiedendo che siano diffusi alla comunità. Sono condizioni imprescindibili del mio impegno", osserva l'ex premier.

"Beppe vuole essere un genitore generoso o un genitore padrone?" "Beppe sa bene che ho avuto e avrà sempre rispetto per lui. Spetta a lui decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore padrone che ne contrasta l'emancipazione. Per lui c'era e ci sarà sempre il ruolo di Garante, ma ci sarà distinzione tra la filiera di garanzia e la filiera degli organi di politica attiva al cui vertice ci deve essere il leader politico e la filiera di controllo", prosegue Conte.

"Questa mia franchezza non nasconde arroganza, è dovuta all'affetto per il M5s. La mia posizione nasce da un ragionamento secondo cui, dopo la fase di crescita del Movimento, oggi rischiamo di entrare in una fase di declino se non rilanciamo in modo nuovo la forza" dei 5 Stelle.

"Si voti la mia proposta, non mi basta una maggioranza risicata" L'ex presidente del Consiglio lancia poi un appello alla "comunità Cinque stelle" affinché non rimanga "spettatrice passiva di questo processo". "Chiedo di partecipare a una valutazione sincera di questa proposta di Statuto e di esprimersi con un voto - evidenzia -. Non mi accontenterò di una risicata maggioranza, mi metto in discussione, per partire forti occorre tanto ma tanto entusiasmo, me lo aspetto da Beppe e da tutti gli iscritti, a queste condizioni ci metterò tutta l'anima che ho".

"Non ho un mio partito pronto nel cassetto" Ai giornalisti che chiedevano se costituisse un nuovo partito in caso di strappo, replica: "Chi mi conosce sa che non ho doppie agende. Se lavoro anima e corpo a un progetto lo faccio con trasparenza. Nel cassetto non ho piano B". Se lo Statuto non sarà accettato "valuterò cosa fare", sottolinea.