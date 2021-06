M5s, Grillo: "Tra qualche giorno presenteremo nuovo Statuto con Conte" 

ansa

Tra pochi giorni Beppe Grillo e Giuseppe Conte presenteranno il nuovo Statuto del Movimento 5 Stelle. Lo ha promesso il fondatore ai deputati. Sul nuovo testo "per 3/4 è stato già trovato l'accordo", ha riferito il garante. "Il Movimento - ha aggiunto - ha bisogno di una persona visionaria come me e una integerrima come Conte".