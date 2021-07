Roma, 4 consiglieri lasciano il Movimento 5 Stelle: Raggi perde la maggioranza

Stefano: "Non ho parlato con Raggi ma ho preso distanze"

In merito alla decisione di lasciare il Movimento, il consigliere capitolino M5s Enrico Stefano, afferma: "I nostri non sono ragionamenti elettorali. È un percorso iniziato da un anno. Ci siamo sentiti di prendere le distanze da un modo di fare che ci ha esasperato. Ora nasce un nuovo gruppo in Assemblea 'Il piano di Roma'. Se ho parlato con il sindaco? No. È abbastanza complicato parlare con Raggi. Sono secoli che ormai non si riesce".