M5s, Conte: "Non terrò il mio progetto politico in un cassetto | Rispetto Grillo, ma non dica falsità su di me"

IPA

Nuova giornata al cardiopalma per il M5s che assiste ad una guerra di nervi e di posizione tra Grillo e Conte, che ruota ormai intorno ad una certezza: la scissione ormai è un dato di fatto. "Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe, ma non dica falsità sul mio conto", afferma l'ex premier, precisando di aver "aspettato Grillo in piena trasparenza, ma il progetto politico non rimane nel cassetto per la contrarietà di una persona sola".