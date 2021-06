M5s, Conte: "La svolta autarchica di Beppe Grillo mortifica una comunità"

IPA

Dopo la rottura sancita da Beppe Grillo, l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte tira dritto. "Andiamo avanti. Ci sono rimasto male ma non tanto per me - dice -. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali".