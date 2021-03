La denuncia: "Appalti per le ambulanze in mano a pregiudicati"

Gli appalti per le ambulanze sono un business milionario e in molti si tuffano a capofitto, anche pregiudicati come Antonio e Francesco Calderone.

"Era palesemente tutto anomalo - denuncia Alberto Piacentini, presidente della Croce Rossa di Pavia a "Fuori dal Coro"-. La società First Aid è presente in tutta Italia, anche con nomi diversi ed entra nel capitale di associazioni, che sono in difficoltà economica. Non ha una sede e, quindi, nemmeno un sistema di sanificazione: devono lavare i mezzi negli autolavaggi pubblici, è impossibile garantire un minimo di igiene. Chi doveva controllare non ha controllato".

A denunciare la situazione in cui versano le ambulanze anche un lettighiere della società, investita da un'inchiesta della Procura di Pavia sugli appalti per il trasporto dei malati: "Molti non sanificano le ambulanze dopo aver trasportato i pazienti, anche quelli affetti da Covid".

L'inchiesta ha accertato che i pazienti venivano trasportati su mezzi sporchi e mal tenuti, senza le misure igieniche richieste in tempo di pandemia.