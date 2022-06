La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per violenze domestiche | La vittima: "Ero sola, ho trovato giustizia all'estero"

"Sono sempre stata sola: abbandonata dalla magistratura e dalle forze dell'ordine", racconta a La Stampa, all'uscita della sentenza della Cedu, che farà storia. L'Italia, infatti, è stata condannata a risarcirla di 10mila euro per danni morali per avere subito un "trattamento inumano e degradante". "Una sentenza storica che può segnare la strada per aiutare altre donne", commenta. Per la Corte di Strasburgo, infatti, le autorità italiane non hanno fatto il necessario per proteggere l'ennesima donna vittima di violenze domestiche nonostante le ripetute denunce.

La vicenda -

Il 20 novembre del 2015

Questo, dunque, l'epilogo della storia giudiziaria di Silvia De Giorgi scritto dai giudici europei.l'ex marito aggredisce la donna prendendola per il collo, la minaccia di morte e la colpisce con un casco per moto causandole ferite guaribili in 8 giorni. Lei va dai carabinieri e sporge denuncia.

Non è la prima volta e non sarà l'ultima, perché

il suo ex continua a minacciarla e seguirla

è aggressivo con i tre figli

, s'introduce in casa per rubarle vestiti e altri oggetti e installare apparecchi per spiarla,e non paga gli alimenti. Ma quando la donna nel marzo del 2016 si rivolge al tribunale civile di Padova per chiedere di essere protetta, con tanto di rapporto dei carabinieri, la risposta è "no".

Secondo il tribunale

i comportamenti dell'uomo, da cui è separata dal 2013, "non appaiono essere molestie, ma sono piuttosto l'espressione di un livello elevato di conflitto, tipico di certe separazioni, che è stato superato esclusivamente il 20 novembre del 2015".

La storica sentenza di Strasburgo -

opposta la valutazione della Corte europea dei diritti umani

inazione della magistratura

Diametralmente, che ha giudicato talmente gravi i comportamenti dell'ex marito di Silvia da condannare l'Italia per trattamenti inumani e degradanti, dovuti in particolare all'

Silvia, che vive a Cervarese Santa Croce, un comune in provincia di Padova, si era rivolta alla Corte di Strasburgo nell'aprile del 2019 affermando che le autorità, per inerzia e indifferenza, non hanno protetto lei e i figli dalla violenza dell'ex marito né impedito che continuasse. E nel ricorso aveva evidenziato anche che la prima udienza per i fatti del 20 novembre 2015 si era tenuta il 13 aprile del 2021 e che il reato cadrà in prescrizione l'anno prossimo.

Dal canto suo

il governo si è difeso affermando che le autorità "non sapevano e non potevano sapere che Silvia e i suoi figli erano in pericolo"

, e che la donna, nonostante le sette denunce presentate, "non ha mai dimostrato di essere vittima di abusi e violenza domestica o che viveva temendo di essere aggredita".

Ma la Corte di Strasburgo ha stabilito

che i procuratori non hanno mai valutato i rischi che correvano la donna e i figli, e "con la loro inazione hanno creato un contesto d'impunità" per l'ex marito. Inoltre, ha giudicato grave il fatto che non sia mai stata aperta un'inchiesta sui maltrattamenti che il padre avrebbe inflitto ai figli.

"Siamo pienamente soddisfatti con la sentenza", ha commentato l'avvocato Marcello Stellin, mentre Cecilia D'Elia, deputata del Pd e portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche ha sottolineato che

questa condanna deve "essere uno stimolo per cambiare"

risarcimento di 10mila euro per danni morali

. La Corte ha anche stabilito che la vittima ha diritto a un