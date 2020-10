Violenza domestica, per la Corte di Strasburgo in Italia ci sono stati troppi proscioglimenti

Il tasso elevato di procedure per violenza domestica, che in Italia termina in un "non luogo a procedere" durante le indagini preliminari, "preoccupa" il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. E' quanto si legge nella decisione dell'organo esecutivo di Strasburgo che ha esaminato le informazioni fornite dal governo italiano per rimediare alle carenze che hanno condotto alla condanna del Paese nel 2017 nel caso Talpis.