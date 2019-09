La Consulta apre al suicidio assistito, i primi commenti a Tgcom24

E adesso che succede, cosa cambia dopo la sentenza? E' la domanda che tutti si pongono all'indomani del verdetto della Consulta, che assolve Marco Cappato e apre al suicidio assistito . La domanda successiva, è quasi automatica: " Sarà più facile morire e lo si potrà fare, liberamente, anche in Italia? I primi ad attendere una risposta sono le circa 800 persone in attesa della cosiddetta "dolce morte" - fanno sapere dall' Associazione Luca Coscioni . Ma anche "dall'altra parte", non mancano domande altrettando importanti. I primi a porsele sono i medici cattolici e il quesito N.1 non è difficile immaginarlo: "Ma noi - si chiedono molti camici bianchi - potremo fare obiezione? Tanti interrogativi, poche risposte, anche in attesa di capire cosa farà adesso - finalmente - il Parlamento.



Per i cattolici quanto sancito dalla Corte Costituzionale non deve andare a intaccare la coscienza del credente, perché per un medico obiettore non è mai possibile disporre, in sè e per sè, della vita di un paziente. "Il medico deve rispettare la volontà del malato - ribattono dall'Associazione Luca Coscioni - e l'ultima decisione spetta sempre e solo al paziente".



Adesso si attende il testo integrale della sentenza. Ma la vera attesa, forse, resta quella di una legge defintiva che manca da sempre.