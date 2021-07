“Io e molti miei colleghi eravamo no vax, perché in tanti pensavamo che questo vaccino fosse dannoso, sperimentale con effetti collaterali”. Con queste parole Paolo, soprannominato il "re dei no vax", spiega perché ha cambiato idea sulla vaccinazione.

"Ho visto in rianimazione persone di 40-45 anni in pericolo di vita, ho visto gente morire intubata e allora mi sono deciso. Ho ritenuto opportuno per me e per gli altri mettermi in sicurezza" ha continuato Paolo, che ha commentato anche le manifestazioni di piazza dei giorni scorsi: "Mi dissocio da queste iniziative, perché l'unica soluzione è vaccinarsi subito per fermare il virus".

Poi l'appello: "Vaccinatevi tutti. Mettiamo in sicurezza questo Paese per noi e i nostri figli, se no non ci sarà futuro perché questa pandemia non si fermerà".