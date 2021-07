Meloni: "Non sono no vax, mi vaccinerò ma ho dubbi sui giovani"

Ansa

"Io non sono no vax, considero fondamentale la campagna vaccinale che in Italia sta andando bene e, come ho detto e ripeto, mi vaccinerò". Lo ha detto la presidente FdI, Giorgia Meloni, a Morning News su Canale 5. Ciò non toglie, ha aggiunto, che "ho dei dubbi sulle vaccinazioni ai giovani" su cui non a caso "l'Europa va in ordine sparso perché ci sono valutazioni diverse".