La Cedu condanna l'Italia per aver violato i diritti di un detenuto malato

Simone Niort fu arrestato è finì in carcere nel 2016. Fin da allora avrebbe iniziato a compiere svariati atti di autolesionismo e, dopo una perizia psichiatrica, l'ufficio di Sorveglianza dell'epoca nel novembre 2022 ordinò al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di individuare un istituto penitenziario idoneo a ospitarlo. L'errore sulla mancata identificazione di un percorso di cura alternativo al carcere - a quanto si apprende da fonti che seguirono il dossier - sarebbe stato innanzitutto procedurale, perché la Sorveglianza avrebbe dovuto chiedere non al Dap ma all'autorità amministrativa sanitaria competente. Forse a causa della carenza strutturale di specifici luoghi di cura in Sardegna, Simone restò in carcere finendo regolarmente in una cella "liscia" o di transito affinché non potesse recare danni ad altri o a sé stesso, restando isolato e senza svolgere attività educative.