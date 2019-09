La brigatista con il reddito di cittadinanza: è polemica sul caso di Federica Saraceni

Condannata a 21 anni e 6 mesi per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona, la brigatista Federica Saraceni, 49 anni, beneficia del reddito di cittadinanza. A denunciarlo è La Verità. La donna, romana e con due figli, è ai domiciliari e vive sotto la soglia di povertà: per questo, da agosto, percepisce un assegno di 623 euro al mese. Protestano i parenti di vittime del terrorismo, ma in attesa di chiarimenti da parte di Inps e Ministeri, in base alla legge la Saraceni è anche in attesa della chiamata di un navigator con un'offerta di lavoro.