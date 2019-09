Napoli, gadget acquistati con il reddito di cittadinanza: “Fanno tutti così”

“Si accetta la carta del reddito di cittadinanza”. Questo il cartello che campeggia sulla vetrina di un negozio di souvenir del Napoli Calcio nel capoluogo partenopeo. Luca Abete è andato a indagare per conto di "Striscia la Notizia" con l’aiuto di un complice che si è finto un cliente dotato della tessera per il sussidio, per legge valida soltanto per i beni di prima necessità.



“Puoi compare tutto quello che vuoi – spiega l’esercente – è una cosa che sapremo solo io e te, non l’Inps. Lo fanno tutti tranquillamente. Ormai vendo solo con la carta del reddito di cittadinanza”. Quando Abete si palesa nello store di oggettistica, il negoziante miracolosamente si redime. Si becca comunque la pigna, che il giornalista dedica alle “vittime” delle sue inchieste: sopra c’è scritto “Questo imbroglio fa la gioia dei tifosi, ma il reddito non era per i bisognosi?"