La banda dei Rolex ha un complice in banca: "Le Iene" smaschera le truffe sugli orologi

Emettono assegni per migliaia di euro ma poi si scopre che sono cloni e non valgono nulla. “Le Iene” mostrano il meccanismo della “banda del Rolex”, un gruppo di presunti truffatori che su internet risponde ad annunci per acquistare orologi costosissimi ma poi trova il modo di aggirare il pagamento. Con un annuncio “esca”, la trasmissione riesce ad attirare Antonio di Napoli, come si fa chiamare, secondo le ricostruzioni, uno dei membri della banda.



E inizia la pantomima. “Nella banca c’è un complice, i malviventi clonano con il numero di serie di un altro assegno, un secondo finto. Così quando viene chiesta l’autenticità alla banca viene detto di sì, perché il numero esiste” spiega l’inviato durante il programma di Italia 1. Alla fine, però, la banda viene scoperta e i tre personaggi coinvolti nella vicenda vengono presi in custodia dai carabinieri.