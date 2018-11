Anziani innamorati truffati online: a "Le Iene" la storia di Paolo, che ha perso i risparmi di una vita

Prelievi dai conti correnti e innamoramenti in rete: è quello che accade nella maggioranza dei casi quando da una parte del computer c’è un anziano. Ed è anche la storia di Paolo che ha bruciato tutti i risparmi di una vita per una donna e per l’organizzazione criminale di cui lei faceva parte. Paolo viene convinto da una operatrice londinese, ma di origine italiana, a investire i propri soldi in azioni "convenienti". Paolo rischia, ci prende gusto, poi inizia a innamorarsi di quella voce seducente che lo contatta al telefono. Tra i due nasce qualcosa, o almeno a Paolo così sembra. Scambi di fotografie, promesse e poi il raggiro finale: la sua amata Cristina è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. A raccontarlo alla Iena Nina Palmieri è proprio Paolo, ancora è convinto che “Cristina va liberata”.