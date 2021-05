L'ultima intervista di Carla Fracci a "Verissimo": "Gli affetti sono la vera ragione di vita"

"Rimangono delle cose addosso, rimangono ricordi, ma non si può vivere solo di quelli: bisogna pensare sempre al futuro". Le origini umili, gli esordi alla Scala da piccola e poi i palchi più importanti del mondo, tanto da essere stata definita, dal New York Times, "prima ballerina assoluta". Lo scorso gennaio Carla Fracci aveva rilasciato la sua ultima intervista a "Verissimo". L' étoile, scomparsa oggi a Milano all'età di 84 anni, aveva svelato il lato umano dietro la sua fama.



"Gli affetti sono la vera ragione di vita, guai a non avere gli affetti", diceva nell'ultima intervista a "Verissimo" - Ho girato il mondo, ma ho fatto anche moltissimo in Italia e di questo sono molto orgogliosa", aveva detto Fracci a Silvia Toffanin.

Poi la confessione personale: "Avrei voluto altri figli, ma mio marito non voleva perché avrei fatto torto al figlio che rimaneva a casa, fu un errore - aveva detto - mio marito Beppe - l'ho conosciuto alla Scala. Era l'assistente di Luchino Visconti, ma era già fidanzato. Quando feci Giulietta, portò tutti gli amici a vedere lo spettacolo. Dopo nove anni ci siamo sposati. Poi sono diventata mamma di Francesco, che ora ha due figli che adoro". Infine una battuta sull'imitazione di Virginia Raffaele: "Mi piace molto, è una ragazza sincera e spontanea. L'ho vissuta come un omaggio".