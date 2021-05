Quando Virginia Raffaele imitò Carla Fracci a Sanremo

Una delle imitazioni più riuscite di Virginia Raffaele è sicuramente Carla Fracci , che ha portato sul palco della 66esima edizione del Festival di Sanremo quando alla conduzione c'era Carlo Conti. In una recente intervista a "Verissimo", l'étoile ha confessato di aver gradito la parodia: "E' una ragazza stupenda. Non mi sono assolutamente offesa, l’ho sentito come un omaggio”, disse.

"Non sapevo che Virginia avrebbe fatto la mia imitazione - raccontò la Fracci a Silvia Toffanin - Mi telefonarono dicendomi che ero a Sanremo, invece ero a casa dei miei nipoti... Lei è davvero stupenda. Una ragazza che amo molto. Non mi sono assolutamente offesa, l'ho sentito come un omaggio, anche se non riesco a piegarmi così. Altri si sono offesi. Io l'ho sentita come una cosa divertente, l'ha fatto con grazia".