L’Aquila dieci anni dopo, Rosalba: “Quella notte ho perso mia figlia, ma ho ricominciato a vivere”

“Ci sono volute otto ore di lavoro per ritrovarla”. Il racconto è di Rosalba, una mamma che, durante la notte trail 5 e il 6 aprile di dieci anni fa, sotto le macerie del sisma ha perso sua figlia Francesca. Sono le 3:32 di notte quando il terremoto, che raggiunge punte di 5.9 di magnitudo, si abbatte sull’Aquila e lascia dietro di sé una scia di 309 morti.



A dieci anni di distanza da quella notte maledetta, Rosalba ha trovato la forza per ripartire: “Francesca non era una bambina splendida, è una bambina splendida. Lei è sempre con me”. Rosalba adesso ha un altro figlio, Riccardo: “È un dono di Francesca, io ne sono convinta. Lei continua a vivere nel cuore di chi l’ha amata”.