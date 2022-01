L'Aquila, 83enne crede di aver vinto al Superenalotto: i numeri erano sbagliati

L'illusione dura una notte - L'ambulante, che non ha il pc e non sa usare Internet, si è fidato dei numeri riportati sul giornale acquistato in edicola senza verificare online, racconta il "Messaggero". E così si è illuso per una notte intera. L'anziano aveva fatto la sua giocata martedì, alla solita ricevitoria di Sulmona: 30 numeri in 5 serie, spesa 7,50 euro. In serata l'estrazione, ma lui non l'aveva seguita in tv perché a quell'ora di solito è già a letto. "Per aprire la mia bancarella al mercato devo alzarmi alle 4 del mattino, vado presto a dormire". I numeri usciti li avrebbe controllati il giorno dopo, mercoledì.

Numeri sbagliati - Al mattino ha comprato il quotidiano e i numeri li ha guardati solo la sera, dopo la giornata di lavoro. "E corrispondevano". Peccato che quei numeri non fossero giusti. Era giusta invece la notizia che seguiva: nessun sei. Anche il valore del jackpot riportato, 136 milioni e 300mila euro, era errato.

Il "carbone" della Befana - E infatti, quando è andato in ricevitoria con i numeri giocati, proprio il giorno dell'Epifania, l'amaro risveglio: la Befana non gli aveva portato i milioni, ma solo... carbone. "Mi hanno detto che non avevo vinto niente. Ho chiesto a mio genero di controllare su Internet e anche lui mi ha confermato che i numeri erano sbagliati". Adesso Ventresca pensa di rivolgersi a un avvocato per i danni. Dice che le sue condizioni di salute sono già precarie, che è ancora costretto a lavorare a 83 anni perché la sua pensione di 650 euro al mese non gli basta neanche per le bollette e che il suo banco di ambulante al mercato gli rende pochissimo.

Sperava di aver trovato il modo per sistemarsi: pagare i debiti e avere una vita migliore per sè e la sua famiglia. Ma gli è andata male. Come anni fa, quando, dice, "centrai un 13 e dieci 12 al Totocalcio: la mia giocata non era stata registrata nel sistema e la vincita era di 150 milioni di lire. Dovetti rassegnarmi". Come dovrà fare anche questa volta.