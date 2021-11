Usa, lotteria super fortunata: vince 50mila dollari per la terza volta nello stesso negozio

-afp

A volte la dea fortuna non sembra essere proprio bendata. Lo sa bene una donna di 61 anni del Maryland, negli Stati Uniti, che ha vinto 50mila dollari alla lotteria per la terza volta e sempre nello stesso negozio. Una vicenda più unica che rara, che ha visto il suo ultimo exploit circa due settimane fa. "Quando ho visto la vincita non potevo crederci. Mi era successo di nuovo", ha commentato la donna, ex governante in pensione.