Kata, test del dna a tappeto per tutti gli occupanti dell'ex hotel Astor

Dopo diciassette giorni, ancora non si hanno notizie della bambina scomparsa a Firenze. La Procura indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, ma ancora non ci sono indagati

Disposti accertamenti scientifici Il test del dna è stato disposto non solo per gli ex occupanti della struttura, che nei giorni scorsi è stata evacuata, ma anche sui reperti sequestrati nelle stanze all'indomani dello sgombero. Secondo quanto si è appreso, i risultati di questi esami potrebbero servire per future comparazioni.

17 giorni senza Kata Intanto, ancora non si trovano tracce della bambina peruviana di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno. La piccola Kata viveva con sua madre e il fratellino nell'ex hotel Astor. Al momento della sua sparizione, la mamma della piccola non si trovava nella struttura, poiché era al lavoro. Il suo papà, invece, era in carcere. Quando hanno scoperto che la figlia era sparita, entrambi hanno tentato il suicidio.