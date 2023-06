Rapimento Kata, sotto l'ex hotel Astor un "laboratorio" per preparare la droga?

Emergono nuovi dettagli sul rapimento di Kata, la bambina peruviana scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno. Le telecamere di "Mattino Cinque News" hanno mostrato una possibile via di fuga dei rapitori che avrebbero potuto condurre la bambina fuori dall'ex hotel Astor grazie a un buco presente nella recinzione dell'albergo in cui Kata viveva con la madre.

Kataleya Alvarez, inoltre, potrebbe essere stata condotta nell'edificio immediatamente adiacente a quello dell'albergo. Si tratta di un'altra struttura fatiscente e abbandonata, raggiungibile facilmente grazie al passaggio attraverso la rete bucata. Il programma di Canale 5 ha mostrato la situazione di forte degrado in cui si trova la struttura: dopo un corridoio, infatti, le telecamere hanno mostrato le immagini di una grande stanza. Al centro, un tavolo con strumenti e oggetti che farebbero pensare immediatamente a una sorta di rudimentale laboratorio per preparare la droga. Potrebbe essere stato questo il primo covo in cui è stata nascosta la piccola Kata?

Le ricerche della bambina continuano senza sosta attravarso l'analisi delle telecamere di zona e un vasto dispiegamento di personale dei gruppi di specializzazione dei carabinieri. Negli ultimi giorni la madre della bambina, Kathrina Alvarez, a lanciato più appelli: "È impossibile che si sia persa da sola, qualcuno l'ha presa e l'ha portata via - ha detto alla stampa -. Ho detto ai carabinieri chi può essere stato. Solo Dio sa quello che sento, mettete una mano sul cuore e liberatela".