Julia Ituma, grande commozione per l'arrivo della bara

Le immagini, in diretta dalla parrocchia milanese in cui la pallavolista ha iniziato a giocare, a "Mattino Cinque News"

Una folla gremita e commossa si è riunita davanti alla parrocchia San Filippo Neri di Milano, per dare l'ultimo saluto a Julia Ituma, la pallavolista 18enne dell'Igor Gorgonzola di Novara, trovata senza vita all'esterno di un hotel di Istanbul dopo una caduta dal sesto piano.

"Mattino Cinque News" mostra, in diretta, le immagini dell’arrivo della bara nella chiesa dell'oratorio. Qui, la giovane ha approcciato per la prima volta la pallavolo, fino a diventare una giocatrice professionista e ad arrivare in serie A. Presenti, oltre ai familiari, le ex compagne di squadra, ma anche tantissime ragazze giovani che sono cresciute assieme alla sportiva.

Il parroco, don Luigi, ha sottolineato la necessità di lanciare un messaggio d'incoraggiamento e di speranza, soprattutto per la famiglia di Ituma: la mamma Elisabeth e i fratelli Daniel e Vanessa.