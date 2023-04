Aosta, valanga travolge la cordata di un corso guide alpine: 3 dispersi

Tre aspiranti guide sono disperse sotto la neve, mentre il responsabile della cordata, una guida alpina valdostana, si è salvato ed è riuscito a scendere a valle per dare l'allarme. Le operazioni di soccorso sono rese complicate dal maltempo, che impedisce all'elicottero di salire in quota.

Soccorsi difficili - L'allarme è stato raccolto sia dal soccorso italiano sia da quello francese ma, come detto, le operazioni sono complicate dalle condizioni meteo. Proprio a causa del maltempo, con nubi e nevicate in quota, il soccorso alpino valdostano non è riuscito ad avvicinarsi alla zona segnalata con l'elicottero. I soccorritori hanno quindi deciso di procedere a piedi per raggiungere il rifugio Benevolo, a 2.300 metri di quota.

L'istruttore non è grave - La valanga si è staccata nel primo pomeriggio nei pressi di Punta Goletta. L'istruttore del corso per guide alpine, Matteo Giglio, di 49 anni, residente in Valle d'Aosta, che è scampato alla slavina ed riuscito a scendere a valle, è stato portato al pronto soccorso: le sue condizioni non sono gravi.