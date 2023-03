Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti

Paura a Courmayeur.

Nel canalone del Vees, in Val Veny, il soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga. L'allarme è stato dato intorno alle 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco. Non è escluso che alcune persone possano essere state coinvolte. Vista l'impossibilità di raggiungere il luogo con l'elicottero a causa del maltempo, due squadre composte da tecnici del soccorso alpino valdostano, guardia di finanza e medici sono partite via terra.