Johnson & Johnson, Sileri: "È verosimile che venga messo limite di età sopra i 55/60 anni”

"La vaccinazione va avanti. Per Johnson & Johnson non so come si pronuncerà Ema, o gli altri stati, ma è verosimile che verrà messa una restrizione per età, come per AstraZeneca, sopra i 55/60 anni". Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a "Mattino Cinque".

Leggi Anche Vaccini e trombosi, ecco tutto quello che sappiamo di certo

"Al momento si procede a utilizzare i vaccini per le fasce d'eta per i quali sono indicati - continua Sileri che considera - forse qualche problema potrà verificarsi tra tre o quattro mesi quando si arriverà al completamento della campagna di vaccinazione sopra i 50 anni. Ma è pur vero che il problema sarà superato perché - fa sapere - vi sarà un anticipo delle dosi sia Moderna che di Pzifer sul terzo/quarto trimestre". Per il sottosegretario alla Salute inoltre "realisticamente tra la metà di maggio e la fine di giugno, a seconda delle regioni", saranno vaccinati tutti gli over 50.