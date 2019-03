Iva, il rischio per le famiglie è di pagare 500 euro in più

Il rischio dell'aumento dell'Iva incombe sulle famiglie italiane. L'ipotesi che l'imposta rincari, come una spada di Damocle, incombe quindi sui nostri risparmi. E il ritocco al rialzo potrebbe arrivare dal prossimo anno: se il governo non riuscirà a scongiurarelo, i nuclei familiari potrebbero trovarsi in media oltre 530 euro di spese aggiuntive in un anno. Rincari che penalizzerebbero soprattutto le famiglie con tre o più figli (+743 euro all’anno), le coppie di anziani (+509€) e i single (+429€).



Secondo lo studio del Sole 24 Ore, illustrato a "Stasera Italia" l’aumento dell’Iva andrebbe a influire su beni e servizi: tra le voci che ne risentiranno di più ci saranno probabilmente i trasporti, le bollette di luce e acqua, la spesa al supermercato e l’abbigliamento. Ma quali saranno le regioni più interessate? Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.