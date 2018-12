"Il deficit non è così spaventoso, garantiremo la crescita" - Parlando del deficit, Conte ha affermato che "i fondamentali del sistema economico italiano sono solidissimi. Certo abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del mondo e abbiamo un forte risparmio privato". Ricordando di aver creato un sistema che ha avviato un poderoso piano di investimenti ("Investitalia"), che prevede 400 milioni per i Comuni da impegnare entro maggio, il premier si è detto sicuro che "la crescita del Paese che sarà robusta".



"Taglieremo gli sprechi e recupereremo molte risorse" - "Abbiamo avuto poco tempo per intervenire sul taglio agli sprechi. Occorre quindi impiantare una task force che lavori con molta attenzione e discernimento sugli sprechi e potremo recuperare molte risorse finanziarie", ha proseguito il presidente del Consiglio.



"Non è vero che la Manovra è scritta dall'Ue" - Giuseppe Conte è poi tornato a parlare dei negoziati con Bruxelles per quanto riguarda la Manovra. "Non è affatto vero che la Manovra è stata scritta dai vertici dell'Ue, è stata scritta in Italia. Tutte le volte che mi sono seduto con Bruxelles non ho mai consentito che mettessero in discussione i punti qualificanti della manovra e devo dare atto loro che non hanno mai cercato di valutare nel merito tali punti".



"Meno tasse per i cittadini" - "E' chiaro che il complesso di misure a cui abbiamo pensato", dall'aumento della tassazione per i giochi alle banche fino alla web tax per i giganti del web, "possano aver provocato un aumento della pressione fiscale" come evidenziato dall'ufficio parlamentare di bilancio. "Per i cittadini la pressione fiscale l'abbiamo alleggerita - ha assicurato ancora Conte - abbiamo realizzato un'opera redistributiva come deve fare un governo, privilegiando alcune fasce rispetto ad altre".



"Non siamo il governo delle lobby" - Secondo il presidente del Consiglio, l'esecutivo "sta contribuendo a ridurre quella frattura tra classi politiche e cittadini, non siamo il governo delle lobby e dei comitati d'affari. Io non ricevo esponenti di comitati d'affari, ma persone che hanno incarichi istituzionali e rappresentano interessi ala luce del sole", dice tra l'altro.



"Decisione sulla Tav prima delle Europee" - "Seguo un metodo molto trasparente per Tap, Terzo Valico e anche per la Tav, questo governo valuta le grandi opere e realizzeràè un piano infrastrutturale poderoso. Il gasdotto Tap lo abbiamo sbloccato dopo una puntigliosa analisi dei procedimenti amministrativi. La Torino-Lione è ancora nell'ambito di una procedura istruttoria. A fine dicembre la commissione dei tecnici consegnerà i risultati dell'istruttoria. Infine andremo sul territorio e prima delle europee il governo comunicherà in modo trasparente la decisione", ha osservato Conte.



"Esperienza di governo innovativa" - Quella della conferenza di fine anno, ha ribadito il capo dell'esecutivo, "è l'occasione per un primo bilancio di questa esperienza di governo: mi sento di definirla estremamente innovativa, con un significativo mutamento di passo della politica italiana. La Manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti. In passato si facevano delle promesse e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modo di operare condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo".



"Prevale giallo o verde? Io amo il giallorosso della Roma" - Prevale il giallo o il verde nel governo M5S-Lega? Dopo aver elogiato l'intesa tra le due forze politiche e i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il premier ha risposto con ironia: "Io sono giallorosso, sono tifoso della Roma".