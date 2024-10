L'Italia deferita alla Corte Ue per gli stipendi degli insegnanti precari

L'Italia è stata deferita dalla Commissione Ue alla Corte di giustizia europea per non aver posto fine all'uso abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie nella scuola. L'Italia, sostiene la Commissione, "non ha adottato le norme necessarie per vietare la discriminazione in merito alle condizioni di lavoro e l'uso abusivo di successivi contratti a tempo determinato". E la legislazione sullo stipendio degli insegnanti a tempo determinato nelle scuole pubbliche "non prevede una progressione salariale" basata "sui precedenti periodi di servizio" ed è "una discriminazione rispetto agli insegnanti assunti a tempo indeterminato".